Gonzalo Tapia catches the wrong end of Lionel Messi’s throw-in (via @MLS) https://t.co/qj9Xpwo3xu — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 22, 2026

أثار ، قائد إنتر ميامي، جدلًا خلال خسارة فريقه أمام كولومبوس كرو (0-3)، في الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي ، بعدما أصاب وجه المهاجم التشيلي غونزالو تابيا بالكرة أثناء تنفيذ رمية تماس.وجاءت الواقعة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، حين حاول استئناف اللعب سريعًا، لكن ّتابيا اقترب منه وعرقل تنفيذ الرمية.وبعد احتكاك أوّل بالكرة مع وجه اللاعب التشيلي، نفّذ النجم الأرجنتيني رمية التماس بقوّة، لتصطدم مجدّدًا بوجه منافسه، الذي سقط أرضًا متأثرًّا بالضربة.وأشهر الحكم ألين تشابمان البطاقة الصفراء في وجه اللاعبَين، من دون طرد ميسي، ما أثار اعتراض مدرّب كولومبوس، لوران كورتوا، الذي رأى أن الواقعة كانت تستوجب البطاقة الحمراء.في المقابل، أوضح الحكم أن القوّة المستخدمة لم تبلغ مستوى السلوك العنيف الذي يستدعي الطرد.وجاءت الحادثة بينما كان إنتر ميامي متأخرًا بهدف ويخوض المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن يوسّع كولومبوس الفارق إلى ثلاثة أهداف، بينها هدفان لتابيا، ليضع فريق ميسي تحت ضغط كبير قبل المواجهة الثانية من السلسلة الإقصائيّة.