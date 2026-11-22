خطف اللاعب التركي
سارب إكينجي الأنظار بهدف مذهل من ركلة مقصّيّة، خلال مواجهة فريقه إنكيلاب سبور أمام يالوفا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري
الدرجة الرابعة لكرة القدم
في تركيا
.
وجاء الهدف في الدقيقة الثامنة من المباراة التي أقيمت على ملعب عمرلي في إسطنبول، بعدما أرسل فوركان توتونجو كرة عرضية من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، ليرتقي إكينجي في الهواء
ويسدد كرة مقصية رائعة استقرت في شباك الفريق المنافس.
ومنح الهدف المبكر أصحاب الأرض
التقدّم، في لقطة خطفت الأنظار بسبب الطريقة التي نفّذ بها اللاعب التسديدة، بعدما نجح في التعامل مع الكرة
العرضية بحركة أكروباتية متقنة.
ورغم تأخّره، حاول يالوفا العودة إلى المباراة، وسدد لاعبوه أربع كرات ارتطمت بالقائمين والعارضة، ثلاث منها في الشوط الأوّل، قبل أن تتكرّر المحاولة في الشوط الثاني.
واستفاد الفريق الضيف من طرد عمر بوزان، لاعب إنكيلاب سبور، في الدقيقة 70، لكنّه فشل في إدراك التعادل، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض (1-0).
ورفع إنكيلاب سبور رصيده إلى 18 نقطة، فيما تجمّد رصيد يالوفا عند 16 نقطة، بعدما انتهت سلسلته التي امتدت أربع مباريات دون هزيمة.