🚨🇹🇷 Meanwhile in the 4th division of Turkish football, an INCREDIBLE bicycle kick by Sarp Ekinici! 😍💥 https://t.co/hPFMLgWeFI — EuroFoot (@eurofootcom) November 22, 2026

خطف اللاعب سارب إكينجي الأنظار بهدف مذهل من ركلة مقصّيّة، خلال مواجهة فريقه إنكيلاب سبور أمام يالوفا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدرجة الرابعة في .وجاء الهدف في الدقيقة الثامنة من المباراة التي أقيمت على ملعب عمرلي في إسطنبول، بعدما أرسل فوركان توتونجو كرة عرضية من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، ليرتقي إكينجي في ويسدد كرة مقصية رائعة استقرت في شباك الفريق المنافس.ومنح الهدف المبكر أصحاب التقدّم، في لقطة خطفت الأنظار بسبب الطريقة التي نفّذ بها اللاعب التسديدة، بعدما نجح في التعامل مع العرضية بحركة أكروباتية متقنة.ورغم تأخّره، حاول يالوفا العودة إلى المباراة، وسدد لاعبوه أربع كرات ارتطمت بالقائمين والعارضة، ثلاث منها في الشوط الأوّل، قبل أن تتكرّر المحاولة في الشوط الثاني.واستفاد الفريق الضيف من طرد عمر بوزان، لاعب إنكيلاب سبور، في الدقيقة 70، لكنّه فشل في إدراك التعادل، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض (1-0).ورفع إنكيلاب سبور رصيده إلى 18 نقطة، فيما تجمّد رصيد يالوفا عند 16 نقطة، بعدما انتهت سلسلته التي امتدت أربع مباريات دون هزيمة.