EL SUSTO DE PAREDES Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció. El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS https://t.co/WXl3yxygUX — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

تعرّض النجم الأرجنتيني لياندرو باريديس، قائد بوكا جونيورز، لحالة إغماء مفاجئة خلال مقابلة تلفزيونيّة مباشرة، عقب تتويج فريقه بلقب كأس سودأميريكانا، بفوزه على أتلتيكو مينيرو البرازيلي (2-0)، في مدينة بارانكيا الكولومبية.وكان باريديس يتحدث إلى الصحافي مارسيلو بينيديتو عبر "DSports" عن سعادته بالتتويج، عندما فقد توازنه فجأة وسقط أرضًا فاقدًا الوعي، وسط ذهول الصحافي الذي حاول الإمساك به لمنع سقوطه.وسارع الطاقم الطبّي إلى إسعاف اللاعب البالغ 32 عامًا، قبل أن يستعيد وعيه ويتمكّن من التوجه إلى غرفة الملابس سيرًا على قدميه، فيما أكد الصحافي لاحقًا أنّ باريديس رفع إبهامه للإشارة إلى أنّه بخير.وكان اللاعب قد عانى من الإرهاق والدوار خلال المباراة بسبب الحرارة المرتفعة والرطوبة، ما دفعه إلى طلب استبداله في الدقيقة 58.ونُقل باريديس لاحقًا إلى إحدى العيادات لإجراء فحوصات احترازية، قبل أن يحصل على الإذن بالمغادرة ويعود إلى الفندق للاحتفال مع زملائه.وحرص اللاعب على طمأنة الجماهير بصورة نشرها عبر حسابه على ، أكد فيها أنه بخير، لتنتهي لحظات القلق التي خيّمت على احتفالات الفريق باللقب القاري.