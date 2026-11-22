عادت بعثة منتخب للناشئين (دون 17 عامًا) إلى قادمةً من مدينة صلالة العُمانية، بعد مشاركة مميزة في التصفيات الآسيوية تُوّجت بإنجاز تاريخي تمثّل في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في أوزبكستان، إثر تصدّره المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، محققًا أربعة انتصارات في أربع مباريات.وكان في مقدّمة مستقبلي البعثة في رئيس اللبناني هاشم حيدر، والأمين العام جهاد الشحف، وعضو اللجنة التنفيذية إميل رستم، إلى جانب حشد من أهالي اللاعبين وممثلي .وشهدت قاعة الوصول أجواءً احتفالية على وقع الدبكة ، تزامنًا مع عيد الاستقلال، حيث استُقبل اللاعبون وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالتصفيق والتهاني، وسط مشاهد من الفرح والاعتزاز بالإنجاز.وفي تصريح لوسائل الإعلام، وصف حيدر التأهل بأنه "إنجاز تاريخي واستثنائي وغير مسبوق"، مؤكدًا أن بلوغ النهائيات للمرة الأولى جاء عن جدارة واستحقاق، بعدما أنهى المنتخب التصفيات بالعلامة الكاملة.وأشار إلى أن لبنان يحتلّ المركز الثاني في حال اعتماد ترتيب عام للمنتخبات وفق نتائجها، معتبرًا أن هذا المؤشر يعكس المستوى المميز الذي قدّمه المنتخب خلال التصفيات.ووجّه حيدر التهنئة إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مجددًا دعم الاتحاد الكامل للمنتخب، ومعربًا عن أمله في مواصلة هذا الجيل تحقيق الإنجازات ورفع اسم لبنان في المحافل القارية والدولية.ويأتي التأهل بعد نحو شهر من تتويج منتخب الناشئين بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا، ليواصل سلسلة نجاحاته، فيما تتجه الأنظار إلى إعداد برنامج تحضيري متكامل استعدادًا لنهائيات كأس آسيا المقررة في أيار - مايز 2027.