أصبح الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرّب أتلتيكو ، أكثر المدرّبين تحقيقًا للانتصارات في تاريخ ، بعدما قاد فريقه للفوز على مضيفه خيتافي (3-0)، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة.ورفع سيميوني رصيده إلى 345 انتصارًا في 567 مباراة بالدوري، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجّل أسطورة أتلتيكو مدريد أراغونيس، الذي حقّق 344 فوزًا خلال 756 مباراة، ليصل المدرّب الأرجنتيني إلى الإنجاز بعدد أقل من المباريات بفارق 189 مواجهة.وحسم أتلتيكو اللقاء بأهداف أليكس باينا في الدقيقة العاشرة، وجوني كاردوسو في الدقيقة الثلاثين، وأليخاندرو غريمالدو من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليمنح مدرّبه انتصارًا تاريخيًّا على ملعب كوليسيوم.وكان سيميوني قد عادل رقم أراغونيس مطلع الشهر الجاري بفوزه على ليفانتي، قبل أن تتأخّر لحظة الانفراد بالرقم القياسي إثر الخسارة أمام .وعبّر سيميوني عقب المباراة عن سعادته بالإنجاز، مشيرًا إلى حجم العمل الذي يقف خلف الرقم، رافضًا الانتقادات التي تحصر أسلوب فريقه في الدفاع، ومتسائلًا عن إمكانيّة تحقيق 345 فوزًا بالاعتماد على الدفاع وحده.ويقود سيميوني أتلتيكو مدريد منذ أواخر عام 2011، وتُوّج معه بثمانية ألقاب، بينها لقبان في الدوري الإسباني، ليواصل تعزيز مكانته في تاريخ النادي والمسابقة.