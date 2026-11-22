Um bêbado invadiu a chegada da maratona de Sorocaba com o carro. E apanhou. https://t.co/Z4u2689tfC — Everton sem W (@EvertonsemW) November 22, 2026

اقتحمت سيّارة مسار في مدينة سوروكابا البرازيلية، أمس الأحد، بينما كان نحو ستّة آلاف عدّاء يشاركون في السباق، ما تسبّب بحالة من الفوضى انتهت بنقل السائق إلى المستشفى وتوقيف شخصين.ووقعت الحادثة قرابة الساعة الثامنة صباحًا، عندما دخلت سيّارة بيضاء من طراز "فولكسفاغن غولف" شارع دوم أغيري، رغم إغلاقه أمام حركة المرور، وسارت بعكس اتجاه العدّائين بسرعة كبيرة.وبحسب السلطات المحلّيّة، ظهرت على السائق علامات تدلّ على أنّه تحت تأثير ، فيما أفاد شهود بأنّه حاول دهس المشاركين قبل أن يترجّل من السيارة ويعتدي على بعضهم.وتصاعد التوتّر عندما ضرب أحد ركّاب السيارة شخصًا بزجاجة على رأسه، ما دفع عددًا من الموجودين إلى التدخّل والاعتداء على السائق، الذي عثر عليه عناصر الأمن ملقى على فاقدًا الوعي.وسارعت الفرق الطبّيّة إلى إسعاف السائق ونقله إلى المستشفى، بينما تلقّى الشخص المصاب بالزجاجة العلاج في موقع الحادثة.وأكّدت السلطات أنّ أيًّا من العدّائين لم يتعرّض للدهس، فيما صادرت الشرطة السيّارة وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الواقعة.