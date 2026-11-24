In Indonesia, Queven da Silva was wasting time, so Júlio César picked him up and threw him off the pitch 😭 https://t.co/EzeRp0GRXv — Troll Football (@TrollFootball) November 23, 2026

شهدت مباراة بيرسيب باندونغ وبالي ، ضمن منافسات الدوري الإندونيسي ، واقعة غريبة بعدما حمل المدافع البرازيلي جوليو سيزار لاعب الفريق المنافس كيفين ، قبل أن يرميه خارج أرض الملعب، ظنًا منّه أنّه يتعمّد إضاعة الوقت.ووقعت الحادثة في الدقيقة 74، عندما سقط دا سيلفا أرضًا إثر احتكاك مع أحد اللاعبين، ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة، وسط اعتراضات من لاعبي بيرسيب الذين كانوا متأخّرين بهدف نظيف.ومع محاولة دا سيلفا مغادرة الملعب سيرًا على قدميه، اقترب منه سيزار وحمله بين ذراعيه، متّجهًا به نحو خطّ التماس، في لقطة أثارت ضحكات اللاعب والحكم في البداية.لكنّ الموقف تغيّر عندما وصل سيزار إلى الخطّ ورمى منافسه أرضًا، ما أثار غضب لاعبي يونايتد وجهازه الفني، ودفع الحكم إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجهه.وانتقد مدرّب بالي يونايتد، جوني يانسن، التصرّف بشدّة، واصفًا إيّاه بالغبي، ومعتبرًا أنّه يستحقّ البطاقة الحمراء، فيما أعرب دا سيلفا عن استيائه من قرار الحكم عبر حسابه على .وانتهت المباراة بفوز بيرسيب باندونغ (2-1)، بعدما قلب تأخّره بهدف إلى انتصار.