تدخّل رجال الأمن في ملعب "كامب نو" لإخراج مشجّع يرتدي قميص ، بعدما تعرّض لاحتجاجات وإهانات من جماهير ، خلال مواجهة الفريق الكتالوني أمام فياريال، الأحد، ضمن منافسات .وبحسب تقارير صحفيّة إسبانية، بدأت الواقعة في المدرّج الجنوبي للملعب، عندما لاحظ عدد من مشجعّي برشلونة وجود شخص يرتدي قميص النادي الباريسي، رغم أنّ الأخير لم يكن طرفًا في المباراة، لتتصاعد الاحتجاجات ضدّه وتتحوّل إلى مشادّة استدعت تدخّل العناصر الأمنيّة.واضطرّ رجال الأمن إلى مرافقة المشجّع إلى خارج الملعب، بهدف حمايته ومنع تفاقم التوتّر في المدرّجات، من دون ورود معلومات عن تعرّضه لإصابات أو اتّخاذ إجراءات إضافيّة بحقّه.وتنصّ قواعد دخول على قيود تتعلّق بارتداء ملابس الفرق الأخرى أو إظهار رموزها خارج المناطق المخصّصة لجماهير الفرق الزائرة، في إطار التدابير المعتمدة للحفاظ على النظام داخل المدرّجات.وجاءت الحادثة في ظل التنافس القائم بين برشلونة وباريس ، اللذين التقيا مرارًا في ، فيما أثار وجود القميص الباريسي وسط الجماهير الكتالونيّة توتّرًا انتهى بإبعاد صاحبه عن الملعب، رغم عدم ارتباطه بالمواجهة التي كانت تُقام على أرضيّة .