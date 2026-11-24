Mikel Arteta casually answering a reporter’s phone mid-press conference 😂📱 https://t.co/WepVbyK1jt — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 23, 2026

تحوّل المؤتمر الصحافي لمدرّب ، الإسباني ميكيل أرتيتا، إلى موقف غير متوقّع، بعدما ردّ على مكالمة هاتفيّة وردت إلى أحد الصحافيّين، خلال حديثه مع الاثنين، قبل مواجهة في .وبينما كان أرتيتا يتلقّى الأسئلة، بدأ هاتف موضوع أمامه بالرنين، فالتفت إليه وتفحّص الشاشة، قبل أن يقرأ اسم المتّصل "ريتشارد"، مازحًا الحاضرين بأنه لن يكشف اسم عائلته.ثمّ أجاب عن الاتصال وحيّا المتّصل بكلمات قصيرة، وسط ضحكات الصحافيّين في قاعة المؤتمر، قبل أن يعيد الهاتف إلى صاحبه، الذي أوضح للمتّصل أن الشخص الذي أجابه كان مدرّب أرسنال.وبعيدًا عن الاتصال المفاجئ، تناول أرتيتا استعدادات فريقه للمواجهة، مشيدًا بقدرة على فرض أسلوبه وصناعة الفرص. كما أكّد غياب الحارس الإسباني دافيد رايا بسبب إصابة في الكتف، موضحًا أنّ حالته لا تستدعي تدخّلًا جراحيًّا.وجاءت الواقعة في وقت يستعد فيه أرسنال لاختبار مهمّ، لكنّ الهاتف الذي رنّ أمام المدرّب منح المؤتمر الصحافي لحظات من الضحك قبل العودة إلى الأسئلة الفنية.