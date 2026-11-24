İstanbul’da aslan ihbarı yapıldığı ilk dakikalarda bölgeden alınan güvenlik kamerası görüntüleri: https://t.co/SsUiYjCyev — BPT (@bpthaber) November 23, 2026

كشف المهاجم بيرتوغ يلدريم، لاعب إسطنبول باشاك شهير، أنّه الشخص الذي أبلغ السلطات عن وجود أسد بالقرب من منزله في منطقة ساريير بإسطنبول، بعدما تلقّى اتصالًا من إحدى العاملات أثناء وجوده في معسكر فريقه.وأكّد يلدريم، في تصريحات أدلى بها عقب مباراة فريقه أمام تشوروم، أنّ كاميرات المراقبة التابعة لمنزله سجّلت حركة الحيوان الذي أثار من القلق في المنطقة، موضحًا أنه تواصل مع قوات الدرك للإبلاغ عمّا حدث.وقال اللاعب إنه لم يصدّق الخبر في البداية، قبل أن يتلقى تأكيدًا من العاملة التي قالت إنّها شاهدت بنفسها. وأضاف مازحًا أنّه قد يشارك في البحث عنه عندما يعود إلى منزله.وكانت السلطات التركيّة قد نفّذت عمليّات تفتيش في المنطقة، استعانت خلالها بفرق ميدانية وكاميرات حرارية، عقب البلاغ الذي ورد مساء الأحد.وأعلنت ولاية إسطنبول، الاثنين، أنّها لم تعثر على دليل ملموس يؤكّد وجود أسد، مشيرة إلى أنّ مراجعة تسجيلات إضافيّة رجّحت أن الحيوان فيها ليس أسدًا أو أحد السنّوريّات الكبيرة.وجاء كشف يلدريم عن دوره في البلاغ بعد ساعات من تسجيله ثلاثة أهداف لفريقه في الدوري التركي.