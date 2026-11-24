A torcida organizada da Galoucura Zona Norte mandou o recado ao Atlético! 🎥@galoucura_zn https://t.co/eZg9oFgocN — RTI Esporte (@rtiesporte) November 23, 2026

هدّدت مجموعة "غالوكورا"، إحدى أبرز روابط مشجعي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، بملاحقة لاعبي الفريق ومواجهتهم للمطالبة بتفسيرات، عقب خسارة سودأميركانا أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني، السبت، في مدينة بارانكيا الكولومبية.ونشرت الرابطة، يوم أمس الاثنين، مقطعًا مصوّرًا انتقد فيه عدد من أعضائها أداء اللاعبين، مؤكّدين أنهم يعتزمون التوجّه إلى مركز التدريبات لمطالبتهم بتفسير ما وصفوه بغياب الالتزام خلال المباراة.وقال أحد المتحدّثين في المقطع "عليكم أن تقدّموا لنا إجابة وتفسيرًا"، مضيفًا "إذا حاولتم التهرّب، فسنذهب إليكم أينما كنتم". وأكّد في ختام رسالته أنّ المجموعة ستتحرّك "ضمن الأطر القانونيّة"، رغم اللهجة الحادّة التي اتّسم بها حديثه.وكان أفراد من الرابطة قد وجّهوا تحذيرًا مباشرًا إلى اللاعبين قبل سفرهم إلى كولومبيا، مطالبين إيّاهم بتجنّب خسارة نهائي جديد.وجاء التصعيد بعد هزيمة أتلتيكو مينيرو أمام بوكا جونيورز (0-2)، ليخسر الفريق البرازيلي ثالث نهائي قاري متتالٍ، بعدما سقط أمام بوتافوغو في نهائي كوبا ليبرتادوريس عام 2024، وأمام لانوس في نهائي سودأميركانا عام 2025.وتُثير هذه التهديدات مخاوف بشأن الضغوط المفروضة على اللاعبين، مع استمرار غضب قطاع من الجماهير من سلسلة الإخفاقات في المباريات النهائية.