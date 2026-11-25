استخدمت الشرطة التركية
طائرة مسيّرة مزوّدة بمكبّر صوت لتوجيه جماهير أستون فيلا
الإنكليزي خارج ملعب "رامس بارك" في إسطنبول، الثلاثاء، قبل مواجهة غلطة سراي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا
.
وحلّقت الطائرة فوق المنطقة المحيطة بالملعب، حيث تجمّع مشجّعو الفريق الضيف، ووجّهت إليهم رسالة صوتيّة باللغة الإنكليزية، طالبتهم بالالتزام بتعليمات رجال الأمن المسؤولين عن تنظيم حركة الجماهير.
وجاء في الرسالة
"نتوجّه إلى مشجّعي أستون فيلا، يُرجى الالتزام بتعليمات أفراد الأمن»" في إجراء غير مألوف استخدمت فيه السلطات التكنولوجيا للتواصل مباشرة مع المشجعين وتنظيم تحرّكاتهم.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن التحذير صدر عبر طائرة تابعة للشرطة، في محيط الملعب الذي احتضن مواجهة الفريقين ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في المسابقة الأوروبية.
وتُعدّ هذه الطريقة مختلفة عن الاستخدام المعتاد للطائرات المسيّرة في مراقبة التجمّعات من الجو، إذ استُخدمت هذه المرّة لإيصال التعليمات الصوتية إلى الجماهير الموجودة على الأرض
.
وانتهت المواجهة بفوز أصحاب الأرض على أستون فيلا بنتيجة (1-0)، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري
أبطال أوروبا
، بهدف سجّله دينيز غول في الشوط الثاني