🚨 JUST IN: Galatasaray have employed DRONES to direct Aston Villa fans this evening Istanbul is in the year 3026 https://t.co/24OxN3RW8F — Polymarket FC (@PolymarketFC) November 24, 2026

استخدمت الشرطة طائرة مسيّرة مزوّدة بمكبّر صوت لتوجيه جماهير أستون الإنكليزي خارج ملعب "رامس بارك" في إسطنبول، الثلاثاء، قبل مواجهة غلطة سراي ضمن منافسات .وحلّقت الطائرة فوق المنطقة المحيطة بالملعب، حيث تجمّع مشجّعو الفريق الضيف، ووجّهت إليهم رسالة صوتيّة باللغة الإنكليزية، طالبتهم بالالتزام بتعليمات رجال الأمن المسؤولين عن تنظيم حركة الجماهير.وجاء في "نتوجّه إلى مشجّعي أستون فيلا، يُرجى الالتزام بتعليمات أفراد الأمن»" في إجراء غير مألوف استخدمت فيه السلطات التكنولوجيا للتواصل مباشرة مع المشجعين وتنظيم تحرّكاتهم.وأفادت وسائل إعلام تركية بأن التحذير صدر عبر طائرة تابعة للشرطة، في محيط الملعب الذي احتضن مواجهة الفريقين ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في المسابقة الأوروبية.وتُعدّ هذه الطريقة مختلفة عن الاستخدام المعتاد للطائرات المسيّرة في مراقبة التجمّعات من الجو، إذ استُخدمت هذه المرّة لإيصال التعليمات الصوتية إلى الجماهير الموجودة على .وانتهت المواجهة بفوز أصحاب الأرض على أستون فيلا بنتيجة (1-0)، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في أبطال ، بهدف سجّله دينيز غول في الشوط الثاني