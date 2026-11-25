🚨 AGORA | Confronto entre torcedores e policiais no pátio do Beira-Rio após Internacional 2x5 Vitória. 🗞️ | 🎥 @reporterlacerda https://t.co/B6RODPw40D — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 24, 2026

اندلعت مواجهات بين جماهير إنترناسيونال البرازيلي والشرطة العسكريّة في محيط ملعب "بيرا ريو" بمدينة بورتو أليغري، بعدما تحوّلت احتجاجات المشجّعين على أداء فريقهم إلى أعمال شغب عقب مواجهة في الدوري المحلي أمام فيتوريا، ضمن الجولة السادسة والثلاثين من البطولة.وبدأت الاحتجاجات داخل المدرجات، حيث وجّه مشجعون هتافات غاضبة ضد إدارة النادي واللاعبين، قبل أن تتصاعد بعد صافرة النهاية. وألقى بعض المحتجين حواجز حديدية وأطلقوا مفرقعات، فيما توجّه آخرون إلى موقف السيارات المخصّص للاعبين، محاولين الوصول إلى المنطقة المحظورة.وتدخّلت الشرطة الخيّالة وعناصر الشغب لتفريق المتجمّعين، مستخدمة قنابل صوتيّة ووسائل أخرى للسيطرة على التوتّر، كما وسُجّلت أضرار في بعض السيّارات خلال الاضطرابات.وكان رئيس إنترناسيونال أليساندرو بارسيلوس أبرز المستهدفين بهتافات الجماهير، إلى جانب المسؤول الرياضي فابينيو سولدادو وعدد من اللاعبين. وامتدّ الغضب إلى ما قبل نهاية اللقاء، حين أطلق بعض المشجّعين صافرات الاستهجان ووجّهوا تصفيقًا ساخرًا للاعبي فريقهم.وتأتي الاحتجاجات في مرحلة صعبة للنادي، الذي يواجه خطر الهبوط من الدرجة الأولى قبل جولتين من ختام الدوري البرازيلي.