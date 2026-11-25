Lights go out at Northwest Stadium https://t.co/Eav6qJrEh8 — Underdog NFL (@UnderdogNFL) November 24, 2026

توقّفت مباراة كوماندرز وسينسيناتي بنغالز في الأميركية لنحو أربع دقائق، بعدما انطفأت أضواء ملعب "نورث " بصورة مفاجئة خلال الربع الثالث من المواجهة التي أُقيمت الاثنين في ولاية ماريلاند.وكان لاعبو واشنطن يستعدّون لتنفيذ محاولة هجومية ثالثة بالقرب من منطقة تسجيل النقاط، عندما خيّم الظلام على الملعب. وتوقّف اللعب، فيما بقيت بعض الشاشات مضاءة، واستخدم مشجّعون أضواء هواتفهم داخل المدرجات، قبل أن تعود الإنارة ويُسمح باستئناف المباراة.وتبيّن أنّ سبب التوقّف لم يكن انقطاعًا عشوائيًا للتيار، بل خطأ مرتبطًا بجدول أعمال الصيانة. وأوضح المعلّق جو باك خلال النقل المباشر أنّ الشركة المسؤولة عن الإضاءة لم تُعطّل موعد الإطفاء المبرمج عند العاشرة مساءً، رغم إقامة مباراة في ذلك الوقت.وجاء الخلل بينما كان اللاعبون يستعدّون لمواصلة الهجمة، ما أجبر الحكم على إيقاف اللعب وانتظار عودة الإضاءة الكاملة. وبعد استئناف المباراة، حاول لاعب الوسط جايدن دانيلز إكمال الهجمة بتمريرة لم تصل إلى زميله، قبل أن يسجّل واشنطن هدفًا ميدانيًا.