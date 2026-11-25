عاد حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني
، مانويل نوير
، إلى مدينة ميونيخ
برفقة شابة تبلغ 23 عامًا، بعدما أمضى أيامًا في البرازيل
، في وقت تتواصل فيه التقارير بشأن انفصاله عن زوجته أنيكا.
وذكرت تقارير صحفيّة أنّ الشابّة التي رافقت الحارس البالغ 40 عامًا في رحلته إلى البرازيل وعودته إلى ألمانيا
، قُدّمت من مصادر مقرّبة من النادي على أنّها اختصاصيّة العلاج الطبيعي الخاصّة به، لكنّ التقارير أشارت إلى وجود علاقة شخصيّة بينهما تتجاوز العمل، من دون صدور تأكيد علني من الطرفين.
وأفادت تقارير بأنّ نوير سافر إلى البرازيل منتصف تشرين الثاني - نوفمبر، وأقام في منتجع بمدينة بوزيوس قرب ريو دي جانيرو، قبل أن يعود إلى ميونيخ الاثنين.
وأشارت "بيلد
" إلى أن الشابة ظهرت برفقته أيضًا خلال زيارة إلى صقلية أواخر أيلول - سبتمبر، ما يعني أنّ ظهورهما معًا لم يبدأ في الرحلة الأخيرة
.
وتأتي هذه التفاصيل بعد تقارير عن انتهاء زواج نوير من أنيكا بيسل، التي أنجبت طفلهما الثاني في أواخر أغسطس
، بعد زواجهما في تشرين الثاني - نوفمبر من عام 2023، إذ أبلغ الحارس زوجته برغبته في الانفصال بعد أيام من الولادة.
ولم يصدر عن نوير توضيح علني بشأن طبيعة علاقته بالشابة أو ملابسات انفصاله.