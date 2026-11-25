عاد حارس مرمى ، ، إلى مدينة برفقة شابة تبلغ 23 عامًا، بعدما أمضى أيامًا في ، في وقت تتواصل فيه التقارير بشأن انفصاله عن زوجته أنيكا.وذكرت تقارير صحفيّة أنّ الشابّة التي رافقت الحارس البالغ 40 عامًا في رحلته إلى البرازيل وعودته إلى ، قُدّمت من مصادر مقرّبة من النادي على أنّها اختصاصيّة العلاج الطبيعي الخاصّة به، لكنّ التقارير أشارت إلى وجود علاقة شخصيّة بينهما تتجاوز العمل، من دون صدور تأكيد علني من الطرفين.وأفادت تقارير بأنّ نوير سافر إلى البرازيل منتصف تشرين الثاني - نوفمبر، وأقام في منتجع بمدينة بوزيوس قرب ريو دي جانيرو، قبل أن يعود إلى ميونيخ الاثنين.وأشارت " " إلى أن الشابة ظهرت برفقته أيضًا خلال زيارة إلى صقلية أواخر أيلول - سبتمبر، ما يعني أنّ ظهورهما معًا لم يبدأ في الرحلة .وتأتي هذه التفاصيل بعد تقارير عن انتهاء زواج نوير من أنيكا بيسل، التي أنجبت طفلهما الثاني في أواخر ، بعد زواجهما في تشرين الثاني - نوفمبر من عام 2023، إذ أبلغ الحارس زوجته برغبته في الانفصال بعد أيام من الولادة.ولم يصدر عن نوير توضيح علني بشأن طبيعة علاقته بالشابة أو ملابسات انفصاله.