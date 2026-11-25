Off the rim, off the top of the backboard AND off the shot clock!? It DIDN’T COUNT but you don’t see that every game 😅 https://t.co/O7mxGjJDxj — NBA (@NBA) November 24, 2026

شهدت مباراة وميلووكي باكس في كرة السلّة الأميركي للمحترفين، على ملعب " بنك أرينا" في ، واحدة من أغرب التسديدات، بعدما دخلت كرة أطلقها لاعب تورونتو ألين غريفز السلّة، لكن الحكّام رفضوا احتساب النقاط الثلاث بسبب المسار غير المعتاد الذي سلكته.وسدّد غريفز من خارج ، فاصطدمت بالجزء الخلفي من الحلقة، وارتفعت إلى أعلى اللوحة الزجاجية، ثم ارتدّت إلى ساعة التسديد المثبّتة فوقها.ولم تتوقّف الكرة عند هذا الحدّ، بل ارتطمت مرّتين إضافيّتين بأعلى اللوحة قبل أن تسقط داخل السلّة.ورغم وصول الكرة إلى داخل السلّة، لم تُحتسب النقاط الثلاث، إذ تنصّ قواعد الدوري الأميركي على اعتبار الكرة خارج حدود الملعب بمجرّد ملامستها ساعة التسديد، وبالتالي لا يمكن احتساب أي نقاط بعد وقوع هذه المخالفة.ووقعت اللقطة خلال أوّل مشاركة لغريفز ضمن التشكيلة الأساسية لتورونتو في الدوري، بعدما خاض مبارياته السابقة بديلًا.وانتهت المباراة بفوز على تورونتو (116-111)، ليضع الفريق الضيف حدًا لسلسلة بلغت 13 هزيمة متتالية، بينما سجّل 32 نقطة للفريق الفائز.