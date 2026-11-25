شهدت مباراة تورونتو رابتورز
وميلووكي باكس في دوري
كرة السلّة الأميركي للمحترفين، على ملعب "سكوتيا
بنك أرينا" في تورونتو
، واحدة من أغرب التسديدات، بعدما دخلت كرة أطلقها لاعب تورونتو ألين غريفز السلّة، لكن الحكّام رفضوا احتساب النقاط الثلاث بسبب المسار غير المعتاد الذي سلكته.
وسدّد غريفز من خارج القوس
، فاصطدمت الكرة
بالجزء الخلفي من الحلقة، وارتفعت إلى أعلى اللوحة الزجاجية، ثم ارتدّت إلى ساعة التسديد المثبّتة فوقها.
ولم تتوقّف الكرة عند هذا الحدّ، بل ارتطمت مرّتين إضافيّتين بأعلى اللوحة قبل أن تسقط داخل السلّة.
ورغم وصول الكرة إلى داخل السلّة، لم تُحتسب النقاط الثلاث، إذ تنصّ قواعد الدوري الأميركي على اعتبار الكرة خارج حدود الملعب بمجرّد ملامستها ساعة التسديد، وبالتالي لا يمكن احتساب أي نقاط بعد وقوع هذه المخالفة.
ووقعت اللقطة خلال أوّل مشاركة لغريفز ضمن التشكيلة الأساسية لتورونتو في الدوري، بعدما خاض مبارياته السابقة بديلًا.
وانتهت المباراة بفوز ميلووكي
على تورونتو (116-111)، ليضع الفريق الضيف حدًا لسلسلة بلغت 13 هزيمة متتالية، بينما سجّل تايلر هيرو
32 نقطة للفريق الفائز.