🇰🇿🇹🇷 A media group from Kazakhstan gifted Arda Güler some chocolate during an interview! 🍫🎁 Güler also kindly signed their media passes once the interview was done. Class. ❤️ https://t.co/91ENXU7jpS — EuroFoot (@eurofootcom) November 25, 2026

قدّم فريق إعلامي من كازاخستان هديّة غير متوقّعة إلى أردا غولر، لاعب ريال مدريد الإسباني، تمثّلت بألواح من الشوكولاتة الكازاخستانيّة، عقب مواجهة فريقه أمام آيندهوفن الهولندي، الثلاثاء، ضمن منافسات .وجرت الواقعة في المنطقة المختلطة المخصّصة لإجراء المقابلات مع اللاعبين بعد المباراة، عندما اقترب الصحافي الكازاخستاني علي كايب من غولر وأجرى معه حديثًا باللغة ، في لقاء قصير أمام الكاميرات، قبل أن يقدّم له الشوكولاتة التي أحضرها خصيصًا من بلاده.وقال أحد أفراد المجموعة للاعب الشاب "أحضرنا لك شوكولاتة خاصّة من كازاخستان"، ثم طلب منه توقيع بطاقات الاعتماد الصحافية. واستجاب غولر للطلب، ووقّع البطاقات التي قدّمها إليه أفراد الفريق واحدة تلو الأخرى، قبل أن يواصل طريقه خارج منطقة المقابلات.وجاءت المقابلة بعدما شارك غولر في مواجهة الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية، وأسهم في صناعة هدفين لفريقه أمام آيندهوفن على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الإسبانية مدريد.ولم تقتصر الهدايا على غولر، إذ لاحظ زميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الشوكولاتة أثناء مروره بالمكان، وطلب من الصحافيين الحصول على بعضها لأطفاله.وبحسب وسائل إعلام كازاخستانية، فاجأ فالفيردي الصحافي بتسليمه سرواله الرياضي الذي ارتداه خلال المباراة مقابل قطع الشوكولاتة.