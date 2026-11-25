اشترى المهاجم الإسباني فيران توريس، لاعب ، المبنى الذي يضمّ المكاتب الإداريّة لنادي فالنسيا بجوار ملعب "ميستايا"، مقابل نحو سبعة ملايين ، في صفقة أُبرمت الاثنين.ويمتدّ المبنى على مساحة تقارب خمسة آلاف ، ويتألّف من طابق أرضي وخمسة طوابق أخرى، ويضمّ إلى جانب مكاتب النادي متجره الرسمي وموقفًا للسيارات. ويقع العقار في فالنسيا رقم اثنين، وقد ظلّ لسنوات مقرًا إداريًا وتجاريًا للنادي قبل إتمام الصفقة الجديدة.ولن يغادر فالنسيا مقرّه الحالي فور إتمام البيع، بل سيواصل استخدام المبنى بصفته مستأجرًا، إلى حين انتقاله إلى ملعب "نو ميستايا" الجديد، المرتقب افتتاحه في صيف 2027، حيث سينقل النادي مكاتبه ومتجره.وبحسب المصادر نفسها، يعتزم توريس تجديد العقار وتحديث مرافقه بعد انتقال فالنسيا، مع الإبقاء على استخدامه مكاتب تجاريّة.ولا تُعدّ هذه الصفقة أوّل استثمار عقاري للاعب في المنطقة؛ إذ يمتلك مبنى آخر قريبًا يضمّ نحو خمسين مكتبًا، وفق الصحيفة .وتحمل الصفقة أيضًا بُعدًا شخصيًّا لتوريس، الذي نشأ في الفئات العمريّة لفالنسيا قبل انتقاله للاحتراف خارج النادي، فيما يُنتظر أن توفّر عملية البيع سيولة مالية إضافية لخزينة الفريق الإسباني.