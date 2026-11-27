Insólito!!! El árbitro Jordy Alemán completamente descontrolado, golpea a Cristian Martínez, arquero argentino de @Club_RealPotosi, tras la finalización de la Final de la Copa Paceña, donde se consagró campeón Always Ready. Video @entelgol https://t.co/zFxzYRyrNr — Agustín Suárez⭐🌟⭐ (@A_SuarezDoreski) November 26, 2026

تحوّل بوليفيا بين بوتوسي وأولويز ريدي إلى فوضوي، بعدما وجّه الحكم جوردي أليمان لكمة إلى وجه الحارس الأرجنتيني كريستيان مارتينيز، عقب صافرة النهاية، في حادثة غير مألوفة داخل الملاعب.واندلعت المشادّة عندما تجمّع عدد من لاعبي ريال بوتوسي حول الحكم، اعتراضًا على قراراته خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ومنحت أولويز ريدي اللقب بفضل تفوّقه في مجموع مباراتي النهائي.وخلال الاحتجاجات، اقترب مارتينيز من أليمان، الذي حاول إبعاده أولًا، قبل أن يوجّه إليه لكمة مباشرة في الوجه وسط دهشة زملائه والطاقم التحكيمي.وتدخّلت قوات الشرطة لحماية الحكم ومساعديه، بعدما تصاعد التوتّر داخل الملعب، فيما ألقى بعض الحاضرين زجاجات بلاستيكية باتجاه الطاقم التحكيمي احتجاجًا على ما جرى.وبحسب وسائل إعلام بوليفية، قد يواجه أليمان عقوبة إيقاف لا تقلّ عن عام، وقد تصل إلى ثلاثة أعوام، استنادًا إلى اللوائح التأديبية المعمول بها في البلاد.ولم يعلن البوليفي قد أعلن قرارًا تأديبيًا نهائيًا بشأن الواقعة.