كشف النجم الإنجليزي السابق واين روني عن حلم غريب جمعه بزميله السابق في المنتخب ستيفن جيرارد، تضمّن اختطاف نجل النجم ، في رواية أثارت دهشة المشاركين معه في برنامج تلفزيون الواقع "أنا من المشاهير.. أخرجوني من هنا".وأوضح روني، خلال حديثه مع زملائه في البرنامج الذي يُصوَّر في ، أنّه رأى نفسه برفقة جيرارد داخل في مجمّع سكني شعبي، قبل أن تطرق والدة الباب، ليُقدما بعدها على اختطاف ابن النجم .ووصف قائد السابق الحلم بأنّه أغرب ما رآه، مؤكّدًا أنّه أول حلم يتذكّره منذ مشاركته في البرنامج.وأبدى أحد المشاركين، أدي أديبيتان، دهشته من الرواية، فسأل روني مستغربًا عمّا إذا كان قد حلم بالفعل بأنّه وجيرارد اختطفا نجل رونالدو.ولم تقتصر حكايات روني على الحلم الغريب، إذ كشف أيضًا أنّه تولّى مع زوجته كولين رعاية بروكلين، نجل زميله السابق ديفيد بيكهام، عندما كان طفلًا.وأوضح أنّ الواقعة حدثت خلال رحلة للمنتخب الإنجليزي إلى سردينيا ، حين خرج اللاعبون لقضاء سهرة، بينما اضطرّ هو وكولين إلى البقاء لرعاية بروكلين، بسبب صغر سنّهما آنذاك.وأشاد روني ببيكهام وزوجته فيكتوريا، مستعيدًا ذكريات علاقته بالعائلة خلال بدايات مسيرته الدولية مع منتخب إنجلترا، حين كان يبلغ 17 عامًا فقط، وأصبح أصغر لاعب يمثّل المنتخب الإنجليزي آنذاك.