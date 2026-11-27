كشف النجم الإنجليزي السابق واين روني عن حلم غريب جمعه بزميله السابق في المنتخب ستيفن جيرارد، تضمّن اختطاف نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
، في رواية أثارت دهشة المشاركين معه في برنامج تلفزيون الواقع "أنا من المشاهير.. أخرجوني من هنا".
وأوضح روني، خلال حديثه مع زملائه في البرنامج الذي يُصوَّر في أستراليا
، أنّه رأى نفسه برفقة جيرارد داخل منزل
في مجمّع سكني شعبي، قبل أن تطرق والدة رونالدو
الباب، ليُقدما بعدها على اختطاف ابن النجم البرتغالي
.
ووصف قائد مانشستر يونايتد
السابق الحلم بأنّه أغرب ما رآه، مؤكّدًا أنّه أول حلم يتذكّره منذ مشاركته في البرنامج.
وأبدى أحد المشاركين، أدي أديبيتان، دهشته من الرواية، فسأل روني مستغربًا عمّا إذا كان قد حلم بالفعل بأنّه وجيرارد اختطفا نجل رونالدو.
ولم تقتصر حكايات روني على الحلم الغريب، إذ كشف أيضًا أنّه تولّى مع زوجته كولين رعاية بروكلين، نجل زميله السابق ديفيد بيكهام، عندما كان طفلًا.
وأوضح أنّ الواقعة حدثت خلال رحلة للمنتخب الإنجليزي إلى جزيرة
سردينيا الإيطالية
، حين خرج اللاعبون لقضاء سهرة، بينما اضطرّ هو وكولين إلى البقاء لرعاية بروكلين، بسبب صغر سنّهما آنذاك.
وأشاد روني ببيكهام وزوجته فيكتوريا، مستعيدًا ذكريات علاقته بالعائلة خلال بدايات مسيرته الدولية مع منتخب إنجلترا، حين كان يبلغ 17 عامًا فقط، وأصبح أصغر لاعب يمثّل المنتخب الإنجليزي آنذاك.