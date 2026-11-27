قدّم البرازيلي هيلينيو، مهاجم تولوكا المكسيكي، درسًا في الروح الرياضية، بعدما تخلّى عن فرصة تسجيل هدفه الثالث خلال مواجهة أطلس
، في ذهاب ربع نهائي الدوري المكسيكي، من أجل السماح بإسعاف لاعب منافس تعرّض لإصابة.
وجاءت اللقطة بعدما سجّل هيلينيو هدفين لفريقه، قبل أن ينطلق في هجمة جديدة
من الجهة اليمنى، مستفيدًا من تعثّر مدافع أطلس ميلتون فالينزويلا، الذي أصيب أثناء محاولته قطع الكرة
.
ورغم امتلاكه فرصة للتقدّم نحو المرمى وإكمال ثلاثيته الشخصية، توقّف المهاجم البرازيلي فور ملاحظته إصابة منافسه، وفضّل إخراج الكرة من الملعب لإتاحة الفرصة أمام الطاقم الطبي للتدخّل.
وبادر لاعبو أطلس إلى شكر هيلينيو على تصرّفه، بينما استقبلته الجماهير بالتصفيق تقديرًا لموقفه، بعدما وضع سلامة
اللاعب المنافس فوق رغبته في تسجيل المزيد من الأهداف.
وانتهت المباراة بفوز تولوكا (2-0)، بفضل هدفي هيلينيو، ليمنح فريقه أفضلية مهمّة قبل مواجهة الإياب.
واضطرّ فالينزويلا إلى مغادرة الملعب بسبب الإصابة، فيما أكمل هيلينيو المباراة قبل استبداله في الدقائق الأخيرة
، بعدما جمع بين التألّق الهجومي والتصرّف الرياضي الذي ميّز المواجهة، رغم أهمية المنافسة وحساسية المرحلة الإقصائية.