Fair play Helinho a pesar de que tenía la oportunidad de hacer el tercer gol 🔥🙌 📹 @angelgc1119 Solo en Televisa podrás disfrutar la serie completa #InfiernoRojinegro EN VIVO por @MiCanal5 @VIX 🇲🇽📲 https://t.co/ee8LTc0xbb y @TUDNMEX https://t.co/tciulGf2hd — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 26, 2026

قدّم البرازيلي هيلينيو، مهاجم تولوكا المكسيكي، درسًا في الروح الرياضية، بعدما تخلّى عن فرصة تسجيل هدفه الثالث خلال مواجهة ، في ذهاب ربع نهائي الدوري المكسيكي، من أجل السماح بإسعاف لاعب منافس تعرّض لإصابة.وجاءت اللقطة بعدما سجّل هيلينيو هدفين لفريقه، قبل أن ينطلق في هجمة من الجهة اليمنى، مستفيدًا من تعثّر مدافع أطلس ميلتون فالينزويلا، الذي أصيب أثناء محاولته قطع .ورغم امتلاكه فرصة للتقدّم نحو المرمى وإكمال ثلاثيته الشخصية، توقّف المهاجم البرازيلي فور ملاحظته إصابة منافسه، وفضّل إخراج الكرة من الملعب لإتاحة الفرصة أمام الطاقم الطبي للتدخّل.وبادر لاعبو أطلس إلى شكر هيلينيو على تصرّفه، بينما استقبلته الجماهير بالتصفيق تقديرًا لموقفه، بعدما وضع اللاعب المنافس فوق رغبته في تسجيل المزيد من الأهداف.وانتهت المباراة بفوز تولوكا (2-0)، بفضل هدفي هيلينيو، ليمنح فريقه أفضلية مهمّة قبل مواجهة الإياب.واضطرّ فالينزويلا إلى مغادرة الملعب بسبب الإصابة، فيما أكمل هيلينيو المباراة قبل استبداله في الدقائق ، بعدما جمع بين التألّق الهجومي والتصرّف الرياضي الذي ميّز المواجهة، رغم أهمية المنافسة وحساسية المرحلة الإقصائية.