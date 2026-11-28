يعتزم للنجم الإيفواري يان ديوماندي، لاعب ، اتّخاذ إجراءات قضائيّة بحقّ صانع المحتوى المعروف "كومبو"، على خلفية اتّهامات وجّهها الأخير إلى اللاعب بشأن عمره الحقيقي، من دون تقديم أدلّة موثّقة تدعم مزاعمه.وبحسب تقارير إعلاميّة نُشرت الجمعة، يسعى محامو ديوماندي إلى مطالبة "مومبو" بإبراز المستندات التي يستند إليها في التشكيك بتاريخ ميلاد اللاعب، مع احتمال تعرّضه لعواقب قانونية إذا لم يتمكّن من إثبات اتهاماته.وبدأ الجدل بعد نشر مقارنات وصور زُعم أنّها تشير إلى أنّ ديوماندي أكبر من عمره المسجّل رسميًا، ما دفع اللاعب إلى الردّ عبر " "، محذّرًا من أنّ التعليقات والاتهامات على الإنترنت قد تترتّب عليها مسؤوليات حقيقية.ويبلغ ديوماندي 20 عامًا، وفقًا لبيانات الرسمية، التي تحدّد تاريخ ميلاده في 14 تشرين الثاني - نوفمبر 2006، وهو التاريخ المعتمد أيضًا في سجلاته الكروية.ولم يُعلَن حتى الآن عن تسجيل دعوى قضائية فعلية أو تحديد محكمة للنظر في القضية، فيما لا تتوافر أدلّة موثوقة تثبت ادعاءات تغيير عمر اللاعب.ويأتي التطوّر وسط تمسّك ديوماندي بالدفاع عن سمعته ومسيرته الاحترافية.