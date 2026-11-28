📻 "Everyone ok?" Isack sets off a bit early from his pit box 😮 #F1 #QatarGP https://t.co/wAzk1nTIHd — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

تسبّب الفرنسي ، سائق ريد بُل، بحادث غير مألوف داخل منطقة الصيانة خلال التجارب الحرّة الأولى لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، الجمعة، بعدما تحرّكت سيّارته قبل انتهاء أحد الفنّيّين من العمل عليها، لتلامس العجلة الخلفيّة قدم الفني.ووقعت الحادثة عندما توقّف حجار عند مرآب الفريق، حيث وضع أحد العاملين جهازًا لتبريد المكابح الخلفيّة اليسرى، لكنّ إجراءات السماح للسيّارة بالمغادرة بدأت قبل إزالة الجهاز وابتعاد الفنّي عن مسار العجلة.وبمجرّد تحرّك السيارة، احتكّت العجلة بقدم العامل، الذي ابتعد سريعًا عن مكانه، فيما توقّف حجار واستفسر عبر الاتصال اللاسلكي عمّا إذا كان الجميع بخير.وأكّدت التقارير أنّ الفني لم يتعرّض لإصابة، لكنّ اعتبر ما حدث مخالفة لإجراءات السلامة داخل منطقة الصيانة، بعدما راجع تسجيلات الفيديو واستمع إلى إفادة الفريق.وقرّر مراقبو السباق تغريم ريد بُل 30 ألف ، بينها 20 ألفًا مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا، شرط عدم تكرار المخالفة.واعترف الفريق بأنّ أحد أعضائه الجدد استخدم جهاز التبريد بطريقة غير معتادة، ما أسهم في حدوث الخطأ، مؤكّدًا أنّ حماية العاملين في منطقة الصيانة أولوية لا تقلّ أهمية عن السائقين على الحلبة.