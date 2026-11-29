Kimmich puxa o cabelo a um adversário e é expulso 🟥 📲 Experimenta um mês grátis sem compromisso 👉 https://t.co/zGW2Zi3ZOU #DAZNBundesliga https://t.co/7FnKMkDoRM — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 28, 2026

تعرّض قائد ، كيميش، للطرد المباشر بعدما شدّ شعر أحد لاعبي هامبورغ خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، السبت، ضمن منافسات ، في تصرّف ترك فريقه بعشرة لاعبين قبل نهاية الشوط الأول.ووقعت الحادثة في الدقيقة 44، عندما دفع النرويجي ألكسندر روسينغ ليليست لاعبَ بايرن بعيدًا عن ، ليردّ كيميش بإمساك شعر منافسه وجذبه نحو ، وسط احتجاجات لاعبي الفريقين.وبعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه قائد بايرن، الذي غادر أرض الملعب قبل الاستراحة، تاركًا زملاءه أمام مهمة إكمال المباراة بنقص عددي.ورغم سيطرته على فترات من الشوط الأول، عانى بايرن في صناعة الفرص، بينما حاول هامبورغ استغلال تفوّقه العددي بعد الاستراحة. وتصدى الحارس يوناس أوربيغ لمحاولات خطيرة، فيما أخفق لاعبو الفريق البافاري في هزّ الشباك.وانتهت المباراة بالتعادل السلبي (0-0)، ليخسر بايرن نقطتين في صراعه على صدارة الدوري، بعدما عجز عن التسجيل رغم محاولاته العودة إلى إيقاع المباراة.وأقرّ كيميش عقب اللقاء بأنّ تصرّفه غير مقبول، فيما وجد مدرّبه فينسنت كومباني نفسه أمام تداعيات الطرد، في مباراة كان يسعى خلالها فريقه إلى استعادة الانتصارات.