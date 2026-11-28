🚌 Muhammed Salah, CSKA Sofya maçının ardından stattan ayrılırken yanlışlıkla rakip takımın otobüsüne biniyor. https://t.co/bl9b5RluH2 — AA SPOR (@aa_spor) November 28, 2026

وقع النجم صلاح، لاعب طرابزون سبور ، في موقف عقب مواجهة سسكا صوفيا البلغاري في المؤتمر ، بعدما صعد بالخطأ إلى حافلة الفريق المنافس أثناء مغادرته الملعب.وبعد نهاية المباراة، خرج صلاح من ملعب "الجيش البلغاري" برفقة أحد عناصر الأمن، متجهًا إلى موقف الحافلات، حيث كانت حافلتا الفريقين متوقفتين الواحدة إلى جانب الأخرى.وتوجّه المهاجم المصري نحو الحافلة الحمراء التابعة لسسكا صوفيا، وصعد درجتها الأولى، قبل أن يفاجأ بلاعبي الفريق البلغاري ينبّهونه إلى أنّه دخل الحافلة الخطأ. وسرعان ما أدرك صلاح ما حدث، فضحك واعتذر للاعبين، ثم نزل وتوجّه نحو حافلة فريقه.وجاء الموقف بعد ليلة ناجحة لصلاح داخل الملعب، إذ أسهم في فوز طرابزون سبور خارج أرضه (2-1)، بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 69، إثر تأخّر الفريق التركي بهدف عكسي سجّله سيدني كابرال في الدقيقة 32.وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أحرز نواه سافيولو هدف الانتصار، ليكمل طرابزون سبور عودته في النتيجة ويحصد النقاط الثلاث.وكان صلاح قد انضمّ إلى النادي التركي الصيف الماضي بعد مسيرة طويلة مع الإنجليزي، ليجد نفسه هذه المرّة أمام حافلة حمراء لا تخصّ فريقه السابق ولا الحالي.