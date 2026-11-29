حوّلت جماهير أياكس الهولندي الحصة التدريبية الأخيرة
لفريقها إلى احتفالية حماسية، أمس السبت، قبل المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي فينورد، اليوم
الأحد، ضمن منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم
.
واحتشد المشجعون في مجمع "دي توكومست" التدريبي بأمستردام، حيث أطلقوا الألعاب الناريّة والمشاعل الدخانيّة، ورفعوا الأعلام الحمراء والبيضاء، وسط هتافات متواصلة لدعم اللاعبين وتحفيزهم قبل واحدة من أكثر المواجهات عدائية وتنافسية في الكرة
الأوروبية.
وشهدت التدريبات حضورًا جماهيريًّا كثيفًا، إذ تجاوز عدد المشجّعين الألف، في مشهد
يعكس الأهمّيّة الخاصّة التي تحملها المباراة بالنسبة إلى أنصار
النادي.
ورفعت الجماهير لافتة تطالب بالسماح لمشجعي الفرق الضيفة بحضور المباريات، في إشارة إلى منع أنصار أياكس من دخول ملعب فينورد خلال المواجهات بين الفريقين منذ سنوات.
ويستضيف ملعب "دي كويب" في روتردام المواجهة المرتقبة، التي تُعرف باسم
"دي كلاسيكر"، وسط تنافس تاريخي بين الناديين يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.
ويدخل أياكس المباراة متقدمًا بثلاث نقاط على منافسه في جدول الترتيب، ما يمنح اللقاء أهمية إضافية في صراع الفريقين بالدوري الهولندي.