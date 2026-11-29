🇳🇱🔥 This weekend is De Klassieker, one of Europe's FIERCEST rivalries. ⚔️ The Ajax fans rocked up at their last training session before the match to show their team support. ❤️🤍 https://t.co/uEZRK7XOyK — EuroFoot (@eurofootcom) November 28, 2026

حوّلت جماهير أياكس الهولندي الحصة التدريبية لفريقها إلى احتفالية حماسية، أمس السبت، قبل المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي فينورد، الأحد، ضمن منافسات الدوري الهولندي .واحتشد المشجعون في مجمع "دي توكومست" التدريبي بأمستردام، حيث أطلقوا الألعاب الناريّة والمشاعل الدخانيّة، ورفعوا الأعلام الحمراء والبيضاء، وسط هتافات متواصلة لدعم اللاعبين وتحفيزهم قبل واحدة من أكثر المواجهات عدائية وتنافسية في الأوروبية.وشهدت التدريبات حضورًا جماهيريًّا كثيفًا، إذ تجاوز عدد المشجّعين الألف، في يعكس الأهمّيّة الخاصّة التي تحملها المباراة بالنسبة إلى النادي.ورفعت الجماهير لافتة تطالب بالسماح لمشجعي الفرق الضيفة بحضور المباريات، في إشارة إلى منع أنصار أياكس من دخول ملعب فينورد خلال المواجهات بين الفريقين منذ سنوات.ويستضيف ملعب "دي كويب" في روتردام المواجهة المرتقبة، التي تُعرف "دي كلاسيكر"، وسط تنافس تاريخي بين الناديين يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.ويدخل أياكس المباراة متقدمًا بثلاث نقاط على منافسه في جدول الترتيب، ما يمنح اللقاء أهمية إضافية في صراع الفريقين بالدوري الهولندي.