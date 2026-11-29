Ela prometeu e cumpriu! 🏆💚 #Améric4Verde @leilapereiralp https://t.co/5dIEjQGPza — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 28, 2026

احتفلت البرازيلية ليلى بيريرا، رئيسة نادي بالميراس، بطريقة لافتة بتتويج فريقها بلقب كأس ليبرتادوريس، بعدما نزلت إلى أرض الملعب وشاركت اللاعبين الرقص على أنغام موسيقى الفانك، عقب الفوز على إستوديانتيس الأرجنتيني (1-0)، السبت، في نهائي البطولة بمدينة مونتيفيديو الأوروغويانية.وظهرت بيريرا ترقص وسط لاعبي بالميراس، ومن بينهم روكي وألكسندر باربوزا، تنفيذًا لوعد قطعته قبل المباراة النهائية، عندما أكدت أنها ستحتفل بالرقص إذا نجح الفريق في إحراز اللقب القاري.وجاءت الرقصة على عشب استاد "سينتيناريو"، بينما كان اللاعبون يحتفلون بالكأس الرابعة، قبل مراسم تسليم الجوائز.وحققت بيريرا إنجازًا تاريخيًا، بعدما أصبحت أول امرأة تترأس ناديًا يتوّج بكأس ليبرتادوريس للرجال، في محطة خاصة لمسيرتها الإدارية التي بدأت برئاسة بالميراس عام 2022.وأعربت رئيسة النادي عن سعادتها بالتتويج، وأهدت الإنجاز إلى النساء، مؤكّدةً أنّ بإمكانهنّ تحقيق ما يطمحن إليه، كما أشادت باللاعبين والمدرّب فيريرا والجهاز الإداري.وحسم بالميراس المباراة بهدف سجّله الباراغوياني رامون سوسا في الدقيقة 52، ليحرز اللقب الرابع في تاريخه بعد أعوام 1999 و2020 و2021.وجاء التتويج بعد عام واحد من خسارة الفريق نهائي النسخة السابقة أمام فلامنغو، ليعود إلى منصّة التتويج ويعادل رصيد منافسه البرازيلي بأربعة ألقاب.