شهدت مباراة شوتينغ ستارز وريفرز يونايتد
في الدوري النيجيري لكرة القدم
أحداثًا عنيفة، بعدما اقتحم عدد من المشجعين أرض الملعب واعتدوا على طاقم التحكيم ولاعبي الفريق الضيف، عقب انتهاء المواجهة بالتعادل 1-1، مساء الجمعة.
ووقعت الحادثة على ملعب ليكان سالامي بمدينة إيبادان، حيث اندفع مشجعون غاضبون إلى أرضية الملعب، وهاجموا الحكم غريما محمد، فيما حاول عدد من الموجودين التدخل لاحتواء الموقف وحماية اللاعبين والمسؤولين.
وأظهرت مقاطع فيديو أحد المشجعين، مرتديًا ملابس خضراء، وهو يوجّه ضربة إلى رأس الحكم، وسط حالة
من الفوضى، بينما تعرّض أحد الحكام
المساعدين لإصابة في أنفه، في مشاهد أثارت المخاوف بشأن سلامة
الأطقم التحكيمية في الملاعب النيجيرية
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وامتدت الاعتداءات إلى بعض لاعبي ريفرز يونايتد، الذين وجدوا أنفسهم وسط الحشود الغاضبة عقب صافرة النهاية، في وقت حاول فيه أفراد الأمن إعادة السيطرة على الوضع.
وأصدر نادي شوتينغ ستارز بيانًا رسميًا، السبت، أدان فيه تصرفات المشجعين، مؤكدًا رفضه أعمال العنف، وتعهّده بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وتأتي الواقعة وسط مطالبات باتخاذ إجراءات انضباطية بحق المسؤولين عن الاعتداءات، وتشديد التدابير الأمنية خلال مباريات الدوري النيجيري.