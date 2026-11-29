Shooting Stars' fans trying to beat the match officials after their 1-1 draw at home against Rivers United https://t.co/PifmRfT7AM — Shittu (@Dbigshittu) November 27, 2026

شهدت مباراة شوتينغ ستارز وريفرز في الدوري النيجيري أحداثًا عنيفة، بعدما اقتحم عدد من المشجعين أرض الملعب واعتدوا على طاقم التحكيم ولاعبي الفريق الضيف، عقب انتهاء المواجهة بالتعادل 1-1، مساء الجمعة.ووقعت الحادثة على ملعب ليكان سالامي بمدينة إيبادان، حيث اندفع مشجعون غاضبون إلى أرضية الملعب، وهاجموا الحكم غريما محمد، فيما حاول عدد من الموجودين التدخل لاحتواء الموقف وحماية اللاعبين والمسؤولين.وأظهرت مقاطع فيديو أحد المشجعين، مرتديًا ملابس خضراء، وهو يوجّه ضربة إلى رأس الحكم، وسط من الفوضى، بينما تعرّض أحد المساعدين لإصابة في أنفه، في مشاهد أثارت المخاوف بشأن الأطقم التحكيمية في الملاعب .وامتدت الاعتداءات إلى بعض لاعبي ريفرز يونايتد، الذين وجدوا أنفسهم وسط الحشود الغاضبة عقب صافرة النهاية، في وقت حاول فيه أفراد الأمن إعادة السيطرة على الوضع.وأصدر نادي شوتينغ ستارز بيانًا رسميًا، السبت، أدان فيه تصرفات المشجعين، مؤكدًا رفضه أعمال العنف، وتعهّده بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.وتأتي الواقعة وسط مطالبات باتخاذ إجراءات انضباطية بحق المسؤولين عن الاعتداءات، وتشديد التدابير الأمنية خلال مباريات الدوري النيجيري.