فيديو - نجح المدرب في رهانه .. فماذا فعل بلاعبيه؟

تكمن أهمية أي مدرب بالوصول إلى قلوب اللاعبين

بالإضافة إلى القدرات التكتيكية، تكمن أهمية أي مدرب بالوصول إلى قلوب اللاعبين، وتيرون لو، مدرب لوس أنجلوس كليبرز، هو من بين أولئك الذين يتقنون هذا الفن في الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة.

ويساعد الفيديو الذي نشره كليبرز على فهم سبب محبة اللاعبين لمدربهم، فمع نهاية جلسة تدريبية، تحدى لاعب لوس أنجلوس لايكرز السابق لاعبيه: إذا سجل كلا الرميتين الحرتين، فسيتعين عليهم الالتفاف ركضاً حول الملعب.

سجل المدرب الرمية الأول، وفعل اللاعبون كل ما هو ممكن لإزعاج مدربهم حتى لا يسجل الثانية، لكنه نجح وأجبرهم على الجري مجدداً.