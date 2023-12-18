اتهام مدرب اسباني شهير بالاعتداء الجنسي على قاصر

ماريو لوبيز، المدرب الوطني السابق في الفئات الدنيا من كرة السلة الإسبانية، والمدير الرياضي الحالي لنادي Lointek Gernika Bizkaia، المنافس في دوري إنديسا للسيدات، الذي يمثل أعلى فئة في كرة السلة النسائية الإسبانية، يتم التحقيق معه.وتم توجيه اتهام الى لوبيز بالاعتداء الجنسي المستمر على قاصر، وأشارت معلومات صحفية الى أن الضحية كانت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، عندما بدأت الإساءة المزعومة اليها من قبل المدرب، في العام 1998.وكان ماريو لوبيز، مدربا وطنيا للسيدات في فئات تحت 16 وتحت 18 وتحت 19 عاماً، وكان يبلغ من العمر 31 عاماً عندما وقعت الأحداث المُبلّغ عنها والتي وقعت في مدرسة أليندي سالازار، حيث درست الضحية، التي تبلغ من العمر الآن 38 عاما.