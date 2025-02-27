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شاب فاره الطول ينثر السحر الروسي في أميركا

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شاب فاره الطول ينثر السحر الروسي في أميركا
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كرة السلة

2025-02-27 | 01:51
شاب فاره الطول ينثر السحر الروسي في أميركا

منذ أن غادر ريال مدريد إلى جامعة مورمون في الولايات المتحدة

واصل الشاب إيغور ديمين، البالغ من العمر 18 عاماً، والفاره الطول (2.06 متراً)، نثر السحر الروسي، منذ أن غادر ريال مدريد إلى جامعة مورمون في الولايات المتحدة، وتحول الى أحد أبرز نجوم دوري الجامعات، وتستمر قيمته في الارتفاع بين كشافة الدوري الاميركي للمحترفين قبل "مسوّدة الانتقالات".
ولاحظ جوناثان جيفوني، وهو محلل لدى ESPN NBA Draft، أنه "لا يوجد سوى عدد قليل من اللاعبين القادرين على قراءة الملعب والالتقاط واللف والتمرير والتسديد التي ينفذها إيغور ديمين بسهولة، وهو ما يجعل اللعبة أيضاً سهلة على زملائه".
ويقول مدربه كيفن يونغ "إن رغبة أندية الدوري الاميركي للمحترفين في ضمّ اللاعب نابعة من إمكانياته، على الرغم من شكوك بشأن سرعته وميكانيكا التسديد الخارجية البطيئة، اذ من النادر أن تجد شخصا يتعامل مع الكرة بذكاء مثله".
وقع إيغور ديمين مع ريال مدريد في العام 2021 عن عمر 15 عاماً فقط آتياً من نادي ترينتا، وظهر مع "الفريق الملكي" لأول مرة في 7 أيار - مايو 2023 ضد أونيكاخا.





شاب فاره الطول ينثر السحر الروسي في أميركا

رياضة

كرة السلة

إيغور ديمين

ريال مدريد

جامعة مورمون

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