وفاة أضخم لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين

وفاة لاعب كرة السلة السابق أوليفر ميلر

توفي لاعب كرة السلة السابق أوليفر ميلر بسبب السرطان، حسبما أفادت رابطة لاعبي كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين.

لعب ميلر، المعروف باسم "بيج أو"، البالغ من العمر 54 عاماً، تسعة مواسم، لصالح فينيكس صنز وديترويت بيستونز وتورنتو رابتورز ودالاس مافريكس وساكرامنتو كينجز ومينيسوتا تيمبر وولفز، وهو يُعتبر أثقل لاعب لعب في الدوري الأميركي للمحترفين على الإطلاق.

بعد تألقه في جامعة أركنساس، بدأ مسيرته الاحترافية بوزن 127 كيلوغراما، ولكن على مر السنين زاد وزنه إلى أكثر من 170 كيلوغراماً، بل وصل في فترة ما الى نحو 180 كيلوغراماً.

بلغ طول لاعب الوسط 2.06 مترا، ولم تمنعه بنيته الاستثنائية من التحرك في الملعب بسهولة، كما أكسبه فهمه الجيد للعبة مسيرة مهنية امتدت 493 مباراة في الدوري الاميركي للمحترفين، بمتوسط 7.4 نقطة و5.9 كرة مرتدة و2.2 تمريرة حاسمة و1.5 صد.

ولعب ميلر في اليونان وبولندا وبورتوريكو والصين ودوري الدرجة الثانية الأميركي، وعاد بعد أربع سنوات من إكمال فترته الثانية مع صنز، إلى الدوري الاميركي للمحترفين في العام 2003 للانضمام إلى تيمبروولفز، في موسم لعب فيه دوراً ثانوياً للغاية، فكان آخر مواسمه في الدوري.

وخلال فترة اعتزاله، واجه ميلر مشاكل قانونية، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عام في العام ٢٠١٢، بتهمة الاعتداء من الدرجة الأولى وحيازة سلاح بعد أن ضرب شقيق صديقته بمسدس في حفل شواء في ولاية ماريلاند.







