فيديو - رئيس الجمهورية استقبل منتخب لبنان مهنئاً على تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاماً

فيديو - رئيس الجمهورية استقبل منتخب لبنان مهنئاً على تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاماً
كرة السلة

2025-09-18 | 07:38
فيديو - رئيس الجمهورية استقبل منتخب لبنان مهنئاً على تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاماً

خلال استقبال الرئيس عون للمنتخب يتقدمه رئيس الاتحاد السيد هاشم حيدر

هنّأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، منتخب لبنان تحت 23 عاماً، على إنجازه التاريخي بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، مؤكداً أن هذا الاستحقاق يعكس روح العزيمة والإصرار لدى شباب لبنان.
وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون للمنتخب، يتقدمه رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر والأمين العام جهاد الشحف ورئيس لجنة المنتخبات عضو الاتحاد الكابتن إميل رستم وأعضاء الجهازين الاداري والفني للمنتخب واللاعبين، حيث قدّم له الاتحاد قميص المنتخب تقديراً ومحبة.
 
 
 

فيديو - رئيس الجمهورية استقبل منتخب لبنان مهنئاً على تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاماً

كرة القدم

كرة السلة

العماد جوزاف عون

منتخب لبنان تحت 23 عاماً

كأس آسيا لكرة القدم

هاشم حيدر

أندية الكيان تعاني .. العالم أغلق أبوابه بوجهها رفضاً لـ"الإبادة"

