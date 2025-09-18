فيديو - رئيس الجمهورية استقبل منتخب لبنان مهنئاً على تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاماً

هنّأ رئيس الجمهورية ، منتخب تحت 23 عاماً، على إنجازه التاريخي بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا ، مؤكداً أن هذا يعكس روح العزيمة والإصرار لدى شباب لبنان.

وجاء ذلك خلال استقبال للمنتخب، يتقدمه اللبناني لكرة القدم السيد والأمين العام جهاد الشحف ورئيس لجنة المنتخبات عضو الكابتن إميل رستم وأعضاء الجهازين الاداري والفني للمنتخب واللاعبين، حيث قدّم له الاتحاد قميص المنتخب تقديراً ومحبة.