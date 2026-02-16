ثروة الملك ليبرون جيمس تجاوزت المليار دولار

أصبح أول لاعب في تاريخ الـNBA يصل إلى مليار

تداولت منصات رياضية أرقاما تقول إن أصبح أول لاعب في تاريخ الـNBA، يصل إلى مليار وهو لا يزال لاعبًا نشطاً.

ووفق تقديرات صحفية، فإن ليبرون تجاوز بالفعل حاجز مليار دولار من "إجمالي الأرباح"، عبر مزيج من رواتب الـNBA والدخل خارج الملعب (إعلانات وتراخيص وأعمال واستثمارات)، مع تقدير يقارب 330 مليون دولار كرواتب وقرابة 700 مليون دولار من مصادر أخرى.

وبعيداً عن الخلط بين المداخيل عبر المسيرة الرياضية وإجمالي الأرباح، أي ما جناه اللاعب عبر السنوات قبل خصم الضرائب والمصاريف، أشارت الى أن ليبرون يُقدَّر ثروته بـحوالي 1.3 مليار دولار.







