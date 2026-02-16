الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
ثروة الملك ليبرون جيمس تجاوزت المليار دولار

ثروة الملك ليبرون جيمس تجاوزت المليار دولار
كرة السلة

2026-02-16 | 00:39
ثروة الملك ليبرون جيمس تجاوزت المليار دولار

أصبح أول لاعب في تاريخ الـNBA يصل إلى مليار دولار

تداولت منصات رياضية أرقاما تقول إن ليبرون جيمس أصبح أول لاعب في تاريخ الـNBA، يصل إلى مليار دولار وهو لا يزال لاعبًا نشطاً.
ووفق تقديرات صحفية، فإن ليبرون تجاوز بالفعل حاجز مليار دولار من "إجمالي الأرباح"، عبر مزيج من رواتب الـNBA والدخل خارج الملعب (إعلانات وتراخيص وأعمال واستثمارات)، مع تقدير يقارب 330 مليون دولار كرواتب وقرابة 700 مليون دولار من مصادر أخرى.
وبعيداً عن الخلط بين المداخيل عبر المسيرة الرياضية وإجمالي الأرباح، أي ما جناه اللاعب عبر السنوات قبل خصم الضرائب والمصاريف، أشارت مجلة فوربس الى أن ليبرون يُقدَّر صافي ثروته بـحوالي 1.3 مليار دولار.



ثروة الملك ليبرون جيمس تجاوزت المليار دولار

