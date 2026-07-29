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رحيل اللاعب الدولي اللبناني السابق موسى موسى

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رحيل اللاعب الدولي اللبناني السابق موسى موسى
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كرة السلة

2026-07-29 | 05:54
رحيل اللاعب الدولي اللبناني السابق موسى موسى

غيّب الموت اللاعب الدولي اللبناني السابق موسى موسى، عن عمر ناهز 57 عامًا

غيّب الموت اللاعب الدولي اللبناني السابق موسى موسى، عن عمر ناهز 57 عامًا، بعدما ارتدى قميص منتخب لبنان ومثّل عددًا من أندية كرة السلة المحلية خلال مسيرته.
وأُعلن نبأ وفاة موسى، مساء أمس، من دون تفاصيل إضافية، وهو من مواليد 15 أيلول - سبتمبر 1969، وقد دافع خلال مسيرته عن ألوان أندية الرياضي بيروت، والتضامن الذوق، والشانفيل، والمركزية، وكافيه نجار، كما خاض تجربة مع نادي فيطرون، وترك بصمته في مرحلة بارزة من تاريخ كرة السلة اللبنانية.
ومثّل موسى المنتخب اللبناني في عدد من الاستحقاقات، وكان أحد أفراد الجيل الذي ساهم في ترسيخ حضور اللعبة محليًّا، قبل الطفرة الكبيرة التي شهدتها كرة السلة اللبنانية لاحقًا على المستويين الآسيوي والعربي.
وخيم الحزن على أوساط اللعبة عقب إعلان وفاته، إذ نعاه عدد من زملائه والصفحات المتخصصة، مستذكرين مسيرته ودماثة أخلاقه وعلاقته الطيبة بأبناء الوسط الرياضي.
وبرحيل موسى موسى، تفقد كرة السلة اللبنانية واحدًا من لاعبيها السابقين الذين تنقّلوا بين عدة أندية، وتركوا حضورًا راسخًا في ذاكرة متابعي اللعبة.

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