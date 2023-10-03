زلاتان يصل الى الذروة في تصريحاته .. لن تُصدقوا ما قال !!

أدلى زلاتان إبراهيموفيتش ببعض التصريحات المثيرة الجدل

جرياً على عادته، أدلى زلاتان إبراهيموفيتش ببعض التصريحات المثيرة الجدل، وهذه المرة للصحفي الشهير بيرس مورغان.

في المقابلة المذكورة، والتي سيتم نشر أجزاء منها على مدار الأسبوع، يسأل مورغان عن كل شيء تقريباً، ويردّ النجم السويدي عن حياته الجنسية واللاقة مع بيب جوارديولا، والسؤال الذي يطرحه الجميع عن شريكته، هيلينا سيجر ...

وفي المقابلة المذكورة أيضاً، سأل مورغان مُستفزاً عن موعد لقائه مع "زلاتان الحقيقي" فردّ "عندما أقول إنني الله .. هل تعتقد أنني أمزح أم لا؟ .. أخبرني" فيجيب الصحفي "أنا لا أمزح".



