فيديو - مطاعم دومينوز وتشيلسي الى سخرية في السعودية

يمرّ تشيلسي بفترة صعبة في الدوري الانجليزي الممتاز

يمرّ تشيلسي بفترة صعبة، إذ يحتل بعد سبع جولات، المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، وقد حصد فقط ثماني نقاط من فوزين وتعادلين وثلاثة هزائم.

وفي مباراة يوم الاثنين، التي فاز بها النادي اللندني بهدفين نظيفين على فولهام، كسر اللاعبون صياماً عن التسجيل في الدوري منذ الخامس والعشرين من شهر آب - أغسطس.

هذه البداية المتعثرة، والانقطاع عن التهديف، دفعت مطاعم دومينوز للبيتزا للسخرية من تشيلسي، إذ لطالما نشر الحساب الرسمي للسلسلة الغذائية على تويتر تغريدات عن "البلوز"، كالإشارة إلى عدد طلبات البيتزا التي تمت تلبيتها منذ آخر هدف للفريق.

وبعد فوز الإثنين، انتشر مقطع فيديو على تواقع التواصل لمشجع لتشيلسي يدخل إلى أحد مطاعم دومينوز في السعودية ويهتف "تشيلسي، تشيلسي..." كردّ على تلك التغريدات.