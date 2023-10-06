فيديو - مارسيلو أمام فرصة كتابة صفحة ذهبية جديدة

جماهير فلومينينسي في ريو دي جانيرو استقبلت الفريق بعد عودته من بورتو اليغري بالفوز على حساب انترناسيونال و التأهل لنهائي الليبيرتادوريس . pic.twitter.com/UiH0AWGRJM — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) October 5, 2023

بات النجم البرازيلي المخضرم مارسيلو، البالغ من العمر ٣٥ عاماً، أمام فرصة كتابة صفحة جديدة في سجله الحافل، بعد ان تأهل مع نادي طفولته فلومينينسي البرازيلي الى المباراة النهائية من كأس ليبرتادوريس.ونجح فلومينينسي في التغلب على جاره ومضيفه انترناسيونال (٢-١) في اياب نصف النهائي، علماً ان الفريقين تعادلا ذهاباً (٢-٢) وأنه لم يُحرز اللقب ابداً.وسيكون الرابع من تشرين الثاني - نوفمبر المقبل، موعداً لنهائي الكأس بين فلومينينسي وبوكا جونيورز الارجنتيني الذي تأهل بتعادله (١-١) خارج ارضه مع مضيفه بالميراس البرازيلي، ولجوء الحكم الى ركلات الترجيح بسبب التعادل السلبي ذهاباً، ليحسم الفريق الارجنتيني الموقعة لمصلحته (٤-٢).واحرز مارسيلو مع ريال مدريد لقب الدوري الاسباني ست مرات وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الاسباني خمس مرات ودوري ابطال اوروبا خمس مرات وكأس السوبر الاوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للاندية اربع مرات، ويأمل ان يضم اللقب القاريً الاغلى في اميركا الجنوبية الى القابه.