فيديو - سحرُ كرة القدم بطله أوباميانغ

قاد النجم الجابوني المخضرم فريقه مارسيليا الى فوز كبير

قاد النجم الجابوني المخضرم بيار إيميريك أوباميانغ (34 سنة) فريقه مارسيليا الى فوز كبير على ضيفه لوهافر (3-0) ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وبعد الهدف الاول الذي وقّعه السنغالي أرونا سانغانتي (بالخطأ - د18)، سجل أوباميانغ الهدف الثاني، لكن اللمسة الاروع كانت في الهدف الثالث حين مرر "أوبا" الكرة بكعب القدم الى زميله المندفع السنغالي اسماعيلا سار، ليُسجل بكل سهولة.

ويحتل مارسيليا بثلاث انتصارات ثلاث تعادلات وهزيمتين، المركز السابع في الترتيب برصيد 12 نقطة بفرق خمس نقاط عن موناكو المتصدر.