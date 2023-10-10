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إيرلينج هالاند ينال جائزة فريدة .. خاتم شخصي محفور

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إيرلينج هالاند ينال جائزة فريدة .. خاتم شخصي محفور
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كرة القدم

2023-10-10 | 01:52
إيرلينج هالاند ينال جائزة فريدة .. خاتم شخصي محفور

حصل إيرلينج هالاند على خاتم شخصي

حصل إيرلينج هالاند على خاتم شخصي للاحتفال بموسمه الأول الذي حطم فيه الأرقام القياسية في إنجلترا، وقد ناله المهاجم النرويجي بعد فوزه بجائزة أخرى.
وسجل هالاند 52 هدفا في 53 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي بعد انضمامه من بروسيا دورتموند، وفاز بالثلاثية، حيث قادت أهدافه فريقه إلى المجد في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وحصل هالاند على الخاتم كمكافأة لحصوله على لقب أفضل لاعب في تشكيلة العام، وتم نقش اسم المهاجم النرويجي وعلم بلاده على هذا الخاتم، وإضافة الألقاب الثلاثة التي فاز بها مع السيتي في إشارة رائعة إلى موسمه.

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