مبابي وحده بين الخمسة الاوائل في "فوربس" من أوروبا

أصدرت "فوربس" قائمة بأعلى الرواتب بين نجوم كرة القدم

أصدرت مجلة "فوربس" الشهيرة قائمة بأعلى الرواتب بين نجوم كرة القدم في العالم، وتصدّرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، براتب 260 مليون دولار سنوياً.

وحل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، الذي اختار بدوره مغادرة اوروبا، وانتقل الى إنتر ميامي الأميركي، في المرتبة الثانية براتب سنوي 135 مليون دولار.

وجاء لاعب اختار مغادرة اوروبا ثالثاً، وهو البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي ترك أسوة بميسي باريس سان جيرمان الفرنسي، وانتقل الى الهلال السعودي، براتب سنوي 112 مليون دولار.

وفيما حل الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة السعودي، المنتقل اليه من ريال مدريد الاسباني، خامساً براتب سنوي 106 ملايين دولار، اخترق من لاعبي أوروبا واحد فقط لائحة الخمسة الأوائل، حيث جاء الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان رابعاً براتب 110 ملايين دولار.



