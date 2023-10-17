من هم أكثر اللاعبين تهديفاً في العام 2023؟

على الرغم من بلوغه الثامنة والثلاثين

على الرغم من بلوغه الثامنة والثلاثين، تصدّر النجم كريستيانو رونالدو لائحة هدّافي العام 2023 برصيد 40 هدفاً سجلها مع فريقه النصر السعودي في المسابقات المحلية ومع منتخب البرتغال.

وحلّ ايرلينغ هالاند ثانياً حتى الآن، بتسجيله 39 هدفاً مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي ومنتخب النرويج، فيما جاء كيليان مبابي ثالثاً برصيد 35 هدفاً مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

وسجل رونالدو 127 هدفاً مع منتخب البرتغال، وهو هداف تصفيات اليورو بـ9 أهداف في 7 مباريات، كان آخرها اثنين في الفوز (5-0) على منتخب البوسنة والهرسك.



