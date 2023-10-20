مشاكل مانشستر يونايتد قائمة حتى مطلع العام المقبل

يبدو أن دخول مانشستر يونايتد مرحلة الاستقرار الاداري والمالي سوف تتأجل من جديد، فبعد انسحاب الشيخ جاسم بن حمد وإلغاء عرضه الهائل لشراء النادي، ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن صفقة شراء السير جيم راتكليف لـ25% من الأسهم ستبقى معلّة حتى نهاية العام.وكان راتكليف، وهو رجل أعمال بريطاني شهير، اتفق مع عائلة غلايزر الأميركية التي تملك النادي، على شراء 25% من الأسهم، في صفقة تبلغ قيمتها 1.4 مليار جنيه إسترليني، ليتبين أنها لن تكتمل قبل نهاية العام الحالي.وذكرت الصحيفة أن المحامين يعملون على إنهاء الإجراءات المتعلقة بهذه الصفقة، التي أُشير إليها بالمعقدة، مؤكدة ان اتمامها بشكل نهائي سوف يحتاج الى عدة أسابيع، وأن احتمالية عودة الشيخ جاسم بن حمد إلى طاولة المفاوضات مستبعد.