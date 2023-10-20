حملة متجددة ضد بنزيما والسبب هذه المرّة .. حبيب !!

وصف بطل العالم السابق للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، عبر إنستغرام، مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، بالإبادة الجماعية، وكتب "قصف مستشفى مليئ بالأطفال واللاجئين ليس هو الطريق إلى السلام"، وهو المنشور الذي لقي دعماً من النجم الفرنسي كريم بنزيما.هذا الدعم، كان محل انتقاد من هيوغ فيجي، محامي المنتخب الفرنسي، الذي هاجم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق واتحاد جدة السعودي حالياً، وقال "أعتقد أنه كان غير مناسب ومؤسف، سؤال اليوم هو معرفة ما إذا كان بنزيما مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين أم لا، أنت تفهم؟".ويتعرض بنزيما لحملة منظمة من قيادات سياسية ونيابية وحزبية رفيعة في فرنسا على خلفية دعمه لغزّة في وجه العدوان الاسرائيلي.