فيديو - جماهير أوساسونا رفعت أعلام فلسطين واللاعب الاسرائيلي اختفى

لاعب غرناطة الاسرائيلي كان نشر تغريدات عدوانية ضد فلسطين وغزّة

رفعت مجموعة كبيرة من جماهير أوساسونا أعلام فلسطين في مدرجات ملعبها إل سادار خلال مباراة فريقها اتي انتهت الى الفوز (2-0) على غرناطة، مساء أمس الجمعة، في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب عن اللقاء لاعب غرناطة، الاسرائيلي شون فايسمان، الذي كان قد نشر تغريدات عدوانية ضد فلسطين وغزّة، ثم عاد وأزالها بتوجيهات قضائية.

وجاء تخلّف المهاجم، وهو اللاعب الإسرائيلي الوحيد في "الليغا"، عن السفر مع بعثة فريقه لمواجهة أوساسونا لأسباب أمنية كما قيل.