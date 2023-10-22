بريق غريزمان يطغى على أتليتكو مدريد وفرنسا

رفع غريزمان عدد أهدافه هذا الموسم الى سبعة

بات النجم الفرنسي أنطوان غريزمان منافساً جديّاً على صدارة هدّافي الدوري الاسباني، بعد أن سجّل "هاتريك" فريقه أتليتكو مدريد (3-0) على مضيفه سلتا فيغو في الجولة العاشرة من الدوري الاسباني.

ورفع غريزمان عدد أهدافه هذا الموسم الى سبعة، سجلها تباعاً في مرمى كل من رايو فاليكانو (1) وريال مدريد (1) وأوساسونا (1) وريال سوسييداد (1) وسلتا فيغو (3)، وبات منافساً للمتصدر، الانجليزي جود بيلينغهام الذي سجل ثمانية أهداف حتى الآن،

دوليا، ومنذ آب - أغسطس 2017، شارك نجم أتليتكو مدريد، في جميع المباريات الاثنين والثمانين التي خاضها منتخب فرنس، ولم يغب عن أي منها، وسجل 28 هدفاً، ومرر 29 كرة حاسمة، ورفع كأس العالم، وحلّ وصيفاً في مونديال 2022، ورفع كأس دوري أمم أوروبا.



