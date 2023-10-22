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باير ليفركوزن يُحلّق وهذا هو بطل الإنجازات

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باير ليفركوزن يُحلّق وهذا هو بطل الإنجازات
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كرة القدم

2023-10-22 | 04:38
باير ليفركوزن يُحلّق وهذا هو بطل الإنجازات

تصدّر باير ليفركوزن الدوري الالماني

بعد ثماني جولات، وبرصيد 22 نقطة، تصدّر باير ليفركوزن الدوري الالماني، جمعها من سبع انتصارات وتعادل وحيد.
تغلب باير ليفركوزن على لايبزيج (3-2) وبروسيا مونشنغلادباخ (3-0) ودار مشتات (5-1) وهايدينهايم (4-1) وماينز (3-0) وكولن (3-0) وفاز بالأمس على فولفسبورغ (2-1) وتعادل في مباراة وحيدة جاءت مع الغريم بايرن ميونيخ (2-2).
وفي الدوري الاوروبي، تغلب بايرليفركوزن على هاكن السويدي (4-0) ومولده النرويجي (2-1)، متصدراً المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة، محققاً عشر نتائج ايجابية متتالية محلياً وخارجياً.
ويعود الفضل في ذلك كله الى المدرب الالماني تشابي ألونسو، البالغ 41 عاماً، الذي تولى المهمة في الخامس من تشرين الاول - اكتوبر 2022، فأنقذ الفريق تماماً من معمعة الهبوط ورفعه الى المرتبة السادسة، وها هو يقوده حالياً في صدارة البوندسليغا. 
 
 
باير ليفركوزن يُحلّق وهذا هو بطل الإنجازات

رياضة

كرة القدم

باير ليفركوزن

الدوري الالماني

لايبزيج

بروسيا مونشنغلادباخ

دار مشتات

هايدينهايم

ماينز

كولن

فولفسبورغ

بايرن ميونيخ

تشابي ألونسو

البوندسليغا

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