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هاري كين يحتفظ بالكرات الـ14 في غرفة في الفندق !

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هاري كين يحتفظ بالكرات الـ14 في غرفة في الفندق !
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كرة القدم

2023-10-29 | 05:14
هاري كين يحتفظ بالكرات الـ14 في غرفة في الفندق !

كشف هاري كين أنه يحتفظ بكرات المباريات في الفندق

كشف هاري كين أنه يحتفظ بكرات مباريات بايرن ميونيخ في غرفته في الفندق، لأنه لم يعثر بعد على منزل في ميونيخ.
وسجل المهاجم الإنجليزي "الهاتريك" الثاني له هذا الموسم، حيث سحق بايرن ميونيخ منافسه دارمشتات (8- 0)، وذكّرنا هدفه الثاني بمواطنيه ديفيد بيكهام وواين روني، حيث سدد نحو حارس المرمى من داخل نصف ملعبه.
وسجل كين منذ انتقاله إلى ألمانيا، 14 هدفاً في 13 مباراة، بما في ذلك ثلاثيتين، لكنه لم يستقر هناك بعد مع عائلته، وعندما سئل عن كرات المباريات، قال لشبكة سكاي سبورتس أنه يحتفظ بها في غرفته بالفندق في الوقت الحالي، إذ ما زال ينتظر العثور على منزل. 
وأعطى كين الفضل للفريق، معتبراً أنه يعلم أنه سبحصل على عدة فرص مع لاعبي البايرن حوله، لذلك كل ما عليه فعله هو فقط التأكد من أنه متمركز في الأماكن المناسبة في الوقت المناسب.
وأفادت تقارير بأن كين عاين قصراً بقيمة 29 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا الشهر يقع في منطقة تعرف باسم "هوليوود الألمانية"، لكنه وزوجته كاتي لم يستقرا عليه بعد.
 
 

هاري كين يحتفظ بالكرات الـ14 في غرفة في الفندق !

رياضة

كرة القدم

هاري كين

بايرن ميونيخ

دارمشتات

ديفيد بيكهام

واين روني

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