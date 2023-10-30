فيديو - مدرب ليون ضحية اعتداء في مارسيليا

تعرضت حافلة نادي ليون الضيف للرشق بالحجارة

قبل المباراة ضد مارسيليا ليلة الأحد، تعرضت حافلة نادي ليون الضيف للرشق بالحجارة، وهي في طريقها إلى ملعب فيلودروم، ما أدى الى تأجيل المواجهة المحتسبة ضمن الجولة 10 من الدوري الفرنسي.

وتسببت الحجارة التي ألقيت على حافلة النادي بأضرار جسيمة، إذ ثقبت زجاجها وتسببت الشظايا بإصابة المدرب فابيو جروسو بجروح عديدة.

وانتشرت صور لجروسو وهو ينزف قبل أن تتم معالجة جراحه، دون تحديد خطورة الإصابات التي لحقت بمدرب شباب يوفنتوس السابق، فيما ظهر أن الإصابة جاءت في الوجه، كما ورد أن مساعده رافاييل لونغو، أصيب في عينه بشظايا الزجاج.