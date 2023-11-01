اديداس تُكرّم ميسي .. ثمانية خواتم ذهبية وحذاء خاص

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه مساء الاثنين في الحفل الذي أقيم في باريس.وبعد تتويج النجم الأرجنتيني، قامت شركة اديداس، شريكة العلامة التجارية لملابس الأرجنتيني منذ فترة طويلة، بتصميم ثمانية خواتم ذهبية عيار 14 قيراطاً، يعبر كل منها عن احدى الكرات الثمانية.وفي وقت لاحق من هذا العام، سيكون كل خاتم متاحاً للمزادات، مع ذهاب جميع العائدات إلى الجمعيات الخيرية التي سيختارها ميسي واديداس معاً.كذلك، أصدرت اديداس إصداراً محدوداً من X Crazyfast.1، حذاء كرة القدم Messi "El Ocho"، وهو تصميم خاص من حذاء X Crazyfast المميز للمهاجم، مع نظام ألوان جديد مستوحى من الكرة الذهبية.وتمثل الكرات الثمانية الموجودة على جانب الحذاء كل كرة فاز بها ميسي كأفضل لاعب في العالم. مع رأس ماعز ذهبي أسفل أربطة كل حذاء مباشرة ، بينما تزين عبارة "El Mejor Del Mundo" (الأفضل في العالم) الجزء الخارجي من الحذاء بطبعة زخرفية منقوشة.وبالنظر إلى الشكوك المحيطة بجولة إنتر ميامي الصينية، يعتقد أن ميسي سينتعل الحذاء مع منتخب الأرجنتين عندما يواجه أوروجواي والبرازيل الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.